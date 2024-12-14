Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı

Şam Büyükelçiliği Faaliyetlerine Başladı

Şam Büyükelçiliği Faaliyetlerine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin tekrar faaliyetlerine başladığını duyurarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, faaliyetlerine tekrar başlayan Şam Büyükelçiliğinin fotoğrafını paylaşarak hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin fotoğrafını paylaşarak, "Şam Büyükelçiliğimiz, faaliyetlerine tekrar başladı. Hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
img

Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
img

2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.