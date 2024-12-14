Şam Büyükelçiliği Faaliyetlerine Başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin tekrar faaliyetlerine başladığını duyurarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, faaliyetlerine tekrar başlayan Şam Büyükelçiliğinin fotoğrafını paylaşarak hayırlı olması dileğinde bulundu.
Bakan Fidan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin fotoğrafını paylaşarak, "Şam Büyükelçiliğimiz, faaliyetlerine tekrar başladı. Hayırlı olsun" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika