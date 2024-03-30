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Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nün açılması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

YOLLARI 1998 YILINDA KESİŞTİ

Ahmet Kaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolları ilk kez 29 Ekim 1998 tarihinde kesişmişti. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle yargılandığı davada cezası kesinleşmişti. 10 aylık cezasını çekmek için halk karşısına son kez belediyenin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde çıkacaktı. Bu konserin bir diğer konuğu ise Ahmet Kaya idi.

VERİLEN CEZAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Belediye tarafından yapılan bu konsere çağrılan Ahmet Kaya şarkılarını söylemeden önce Tayyip Erdoğan'a verilen cezayı eleştirerek "Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde daha güzel günleri yaşamak, cumhuriyeti daha özgürce yaşamak, inanca saygının düşünceye özgürlüğün olduğu bir cumhuriyette yaşamak dileğiyle... Ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum" ifadelerine yer vermişti.

O GÜNDEN SONRA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Bu sözlerden sonra Erdoğan, Ahmet Kaya'yı ayakta alkışlamış ve sonraki yıllarda iki isminde hayatında çok şey değişmişti. Ahmet Kaya yurtdışına çıkmak zorunda kalmış ve orada hayatını kaybetmiş, şiir okuduğu için hapse giren Tayyip Erdoğan ise kurduğu AK Parti ile tek başına iktidar olmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (6)

Goethegitme:

Metin Feyzioğlu'nun dediği gibi,"gördüğüm kadarıyla gerçekten gülebilen ve gerçek ağlayabilen nadir insanlardan"..

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meko:

Vatandaşta ağlıyor pahalılıktan yüzü gülmüyor

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İlhan Fırat:

Aha dayıya sor

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Goethegitme:

Elbette pahalilık var bende şikayet ediyorum,ama tekelleşmiş firmaların sömürdüğü piyasa prangalarını atmak öyle kolay iş değil!!!Bak siyonistlere dünyayı susturdular markalarıyla..Boykot yaptiniz mi boykot ondan ne haber vat

yanıt1
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Çınar Saraç:

Ahmet kaya çok özlemiş reisi dört gözle bekliyor yarından sonra gitsin

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Çınar Saraç:

Ahmet kaya seni özlemiş , bekliyor bir an önce git

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