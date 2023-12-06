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Salihli Belediyesi'nin 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Salihli Belediyesi'nin 2023 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Salihli Belediyesi'nin 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen yılın son toplantısında meclis 7 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Kayda, "Bugün, kadınlarımız için anlamlı bir gün. Bundan 89 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi. Meclisimizde ve belediyemizde bulunan kadınlarımız ile tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Aynı zamanda, tüm mühendislerimizin de günü kutlu olsun. Yeni yılın, hemşehrilerime, meclis üyelerime ve mesai arkadaşlarıma başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim" dedi.

Toplantıda Poyrazdamları Mahallesi 208 ada 60 nolu parsele yol boyu ticaret kullanım hakkı verilmesi, Salihli Belediyesi'nin kurumsal ambleminin (logosu) tescil talebi, Dombaylı Mahallesi 119 ada 5 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması için yetki devrinin yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim tesisi Alanlarında (GES-RES-JES-HES) İmar Planlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi talebi, Plan Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına gönderilirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Kurtuluş Savaşı'nın son kararlarının alındığı, mülkiyeti Salihli Belediyesi'ne ait olan Atatürk Evi'nin Jeopark müzesi olarak kullanılması, buna ilişkin protokol imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi ile ilgili Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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