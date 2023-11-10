Salihli Belediyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Salihli Belediyesi'nin tüm birimlerinde saygı ve özlemle anıldı. Belediye hizmet binası, şantiyeler, sosyal tesisler ile belde hizmet binalarında çalışan personeller 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Salihli Belediyesi'nin tüm birimlerinde saygı ve özlemle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte, Belediye hizmet binası, şantiyeler, sosyal tesisler ile belde hizmet binalarında çalışan personeller 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşını söyledi.

Salihli Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Atatürk'ün 1881 yılında Selanik'te başlayan ve 1938'de Dolmabahçe'de sona eren 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir bağımsız ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker, siyaset ve devlet adamı olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutladığımız bu yılda, Türk ve Türkiye yüzyılında O'nun açtığı yolda, gösterdiği hedeflere güçlü bir şekilde yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Bizler için O'nun, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' sözü kılavuzumuz olacaktır. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. Yıl dönümünde rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz." - MANİSA