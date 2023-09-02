Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimini ziyaret etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimini ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer'in yer aldığı ziyaret ile ilgili olarak Başkan Kayda "MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli liderliğinde 'Üretken Belediyecilik' ilkemize bağlı kalarak güzel şehrimize yaptığımız hizmetler hakkında İlçe teşkilatımıza bilgi verdik. Parti teşkilatımız, Ülkü Ocaklarımız ve belediye personelimiz ile gecemizi gündüzümüze katarak Salihli'miz için durmadan çalışıyoruz; Cumhur İttifakımız ve Büyükşehir Belediyemiz birlikteliğinde güzel şehrimize büyük yatırımlar kazandırıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. MHP Salihli İlçe Başkanımız Halil Tüfek ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek ise hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Belediye Zeki Kayda ve başkan yardımcılarına teşekkür etti. - MANİSA