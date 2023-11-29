Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda MHP Genel Merkezine Adaylık Başvurusu Yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezini ziyaret ederek 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezini ziyaret ederek belediye başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 dönemdir MHP'den belediye başkanı olarak görev yapan Zeki Kayda, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret ederek, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Başkan Kayda "Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizden 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Salihli Belediye Başkan Adaylığı başvurumuzu MHP Genel Merkezi'mizde hayırlısıyla yaptık. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MANİSA