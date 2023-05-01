Saldırının ardından HÜDA PAR'dan açıklama geldi: Talimat Kandil'den veriliyor

Mersin'de seçim standı açan HÜDA PAR'lılara kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırılmasının ardından partiden açıklama geldi. HÜDA PAR İl Başkanlığı, "Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinden kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İYİ Parti merkezlerinden hedef noktalar belirlenmekte, HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır." dedi. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ise, "Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir" diye konuştu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde HÜDA PAR'ın AK Parti listesinden Milletvekili adayı olan Faruk Dinç'in seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR İl Gençlik Kolları üyelerine, kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Saldırganlardan bazıları havaya ateş açarken, Bedir Karakayalı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.

SALDIRININ ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Faruk Dinç ve parti üyelerinin katıldığı basın açıklamasını, HÜDA PAR Akdeniz Koordinatörü Salih Demir okudu.

"SALDIRININ DOZUNU ARTIRDILAR"

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almalarının ardından partilerine yönelik kara propaganda yürütüldüğünü savunan Demir, "Partimiz aleyhine itibarsızlaştırma-düşmanlaştırma-imha politikası yürüten CHP, İYİ Parti ve HDP/PKK şeytanın aklına gelmeyecek yol ve yöntemlerle partimiz aleyhinde propaganda yapmaktan çekinmemektedir. Yapılan kirli algılara karşı 'Savaşa değil, Seçime gidiyoruz' söylemimizi ısrarla tekrar etmemize rağmen bir seçim için memleketi ateşe vermekten çekinmeyen CHP, İyi Parti ve HDP/PKK gün geçtikçe saldırı dozunu arttırmıştır." dedi.

"SALDIRILARIN TALİMATI KANDİL'DEN VERİLMEKTE"

Demir şunları söyledi: "Partimize karşı yeni bir 6-8 Ekim holiganlığı ve barbarlığıyla saldırı gerçekleştirmeyi amaçlanmaktadır. Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinden kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İyi Parti merkezlerinden hedef noktalar belirlenmekte, HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır. Seçimi kaybedeceğini gören millet ittifakının ele başı iki parti ve yan ayağı olan Kandil'in kuklaları bir kez daha yenilecektir. Bu ülkeye barış be huzurun teminatı olarak HÜDA PAR mecliste yer alacaktır. Hiçbir saldırıları bizi yolumuzdan döndüremedi, bugün de döndüremeyecektir."

"SALDIRILAR SEÇİMLERLE İLGİLİ TAVRIMIZIN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETMİŞTİR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mersin'de partisinin seçim bürosuna 5 gün önce de el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiğini anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: "Bugün de tanıtım standında görevli gençlerimize silahla ve bıçakla saldırdılar, 3 kardeşimizi yaraladılar. Acil şifalar diliyorum. Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Bu faşist zihniyetin kökü kazınıncaya kadar hürriyet ve adalet mücadelemiz sürecek. Emperyalistlere, kuklalarına ve kiralık katillerine boyun eğmeyeceğiz."