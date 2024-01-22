Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin 3 puan farkla kazandığı ilçede AK Parti'nin de CHP'nin de aday gösterdiği kişilerin isimlerinin ve soyadlarının aynı olması görenleri şaşkına uğratıyor.

TEŞKİLATLAR SESSİZ

Utku Cihan ismiyle seçime girecek her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. 2019 yerel seçimlerinde Hopa'da CHP'nin adayı yüzde 39.81, AK Parti'nin adayı ise yüzde 39.9 oy almıştı.

İşte iki adayın da afiş çalışması;