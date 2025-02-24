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'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade vereceği tarih değişti. İmamoğlu, sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek. İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi, kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi.

SAHTE lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verecek.

'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
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