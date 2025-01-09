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Şahan Gökbakar Özgür Özel'in 'kırmızı kartını' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki toplu açılış töreninde iktidara 'kırmızı kart' gösterme çağrısı yaptı. Özel'in çıkışı sosyal medyada tepkilere neden olurken; komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de bugün yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek ''Büyük sürprizlerimiz olacak'' demişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde konuşan Özel'in sürprizi "kırmızı kart" göstermek oldu.

Özel açıklamasında "31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" sözlerini sarf ederken; Özel'in çıkışı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN GÖNDERME

Komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i tiye aldı. Özel'e yabancı hakem göndermesinde bulunan Gökbakar, "Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar Özgür Özel'in 'kırmızı kartını' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıufo:

Özel malesef bu iş senlik değil

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