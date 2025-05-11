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Sağlık Bakanlığı'ndan 10 Milyon Kişiye Kilo Takibi Uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan 10 Milyon Kişiye Kilo Takibi Uygulaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilolu kişilere yönelik yeni bir uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Uygulama kapsamında sağlık personeli, kamu alanlarında kilo ve boy ölçümleri yapacak ve ihtiyaç duyanlar diyetisyenlik hizmetine yönlendirilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilonun zararlarına yönelik 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşacak uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda vatandaşların sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, "81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek. Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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