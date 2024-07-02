Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Peki Kemal Memişoğlu kimdir, daha önce hangi görevleri üstlendi? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Memişoğlu atama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

İSMİ MERAK KONUSU OLDU

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'nun ismi ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Kemal Memişoğlu kimdir? Memişoğlu daha önce görevlerde bulunmuştur? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı. Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.

Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.

Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı. Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Sağlık Bakanlığı Kemal Memişoğlu Fahrettin Koca İstanbul Politika Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

Bakmadan Geçme

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı? Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Akaydın neden kadroda yok, cezalı mı? Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 2 Temmuz Salı hangi kaymakam nereye atandı? Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? Kemal Memişoğlu kimdir? Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi? 2 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Avusturya Türkiye maçı hava durumu nasıl, Leipzig yağmurlu mu? 2 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler

Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler
500

Yorumlar (3)

Alparslan Türkdoğan:

Bu memlekette rizelilerden başka atayacak adam yok mu.

21
3
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

hadi inş sende hep özel hastanelere calışma

6
0
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Sağlığı sektör haline getirmeye devam.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title