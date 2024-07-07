Sağlık Bakanı Rize'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Memişoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Memişoğlu, yağmurun etkili olduğu kentte Belediye Bloklarına geçerek buradaki iş yerlerine ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu, bazı vatandaşlara sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.

Memişoğlu, burada gazetecilere, Rize'nin yağmurunun bereket olduğunu söyledi.

Islanmayı özlediğini dile getiren Memişoğlu, "Rizelileri de özlemiştik. Burada daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir hastanesinin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Hepinizin duasını bekliyoruz." dedi.

Rize'de sıcak karşılandığının belirtilmesi üzerine Memişoğlu, "Rizeli herkese sıcak, sadece bana değil." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, kalp krizi sonucu vefat eden Artvin Sosyal Proje ve Etüt Müdürü Yahya Kanbur için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.