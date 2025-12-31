Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığa yerleşen personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, yeni personelin 15 Ocak 2026'ya kadar görevlerine başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/5) ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığa yerleşen personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, yeni personelin 15 Ocak'a kadar görevlerine başlayacağını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026'ya sağlık ordusunu daha da güçlendirerek girdiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026'ya kadar görevlerine başlayarak, sağlık ordumuzun birer ferdi olarak hizmet sunmaya başlayacaklardır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
