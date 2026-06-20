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Bakan Memişoğlu: Şam Kalp Hastanesi'nde binlerce hastaya şifa

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye desteğiyle güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'nde yılın ilk beş ayında binlerce hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu, 'iyilik taşımanın medeniyet vazifesi olduğunu' söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin desteğiyle hizmet kapasitesi güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'nde bu yılın ilk beş ayında binlerce hastaya şifa ulaştırıldığını belirterek, "Nerede şifa bekleyen bir can, nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'de dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" ifadelerini kullanan Memişoğlu, Türkiye'nin desteğiyle hizmet kapasitesi güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini söyledi. Hastanede yoğun bakımdan ameliyathanelere kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, 2026 yılının ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldığını kaydetti.

"Nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir"

Memişoğlu, "Nerede şifa bekleyen bir can, nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve iş birliklerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı

Bakan Memişoğlu, Suriye'deki temasları kapsamında dün çeşitli ziyaretlerde bulunmuş, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali bir araya gelmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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