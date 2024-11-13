Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de doğurganlık oranı yükseltilmeli

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"DOĞURGANLIK ORANI MAALESEF 1.5'E KADAR DÜŞTÜ"

Toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'de aile yapısını güçlendirmenin herkesin boynunun borcu olduğunu ifade ederek, "Özellikle şehirleşen ve çalışma yöntemi değişen ailenin küçülmesi ve özellikle doğurganlık oranının düşmesiyle maalesef bu durumda ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir. Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerde 5.1 iken, bugün maalesef 1.5'e kadar düşmüş durumdadır. Bu hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit etmektedir. Bu konuda bakanlığımız özellikle anne eğitiminin ve normal doğumun eylem planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"AİLE YAPISININ KORUNMASI GEREK"

Bakan Memişoğlu, sosyal medyanın ulaşılabilirliğinin artmasıyla aileye olan dış etkilerin sayısının arttığını ve kontrol edilebilirliğin azaldığını belirterek, aile yapısının korunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de 269 noktada faaliyet gösteren Sağlık Hayat Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerle aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu kurulun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olacağını düşünüyoruz. Geleceğimizi ve ailemizi ve bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.