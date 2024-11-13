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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de doğurganlık oranı yükseltilmeli

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de doğurganlık oranının 1970'lerdeki 5.1 seviyesinden günümüzde 1.5'e düştüğünü ifade ederek, "Bu durumda ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"DOĞURGANLIK ORANI MAALESEF 1.5'E KADAR DÜŞTÜ"

Toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'de aile yapısını güçlendirmenin herkesin boynunun borcu olduğunu ifade ederek, "Özellikle şehirleşen ve çalışma yöntemi değişen ailenin küçülmesi ve özellikle doğurganlık oranının düşmesiyle maalesef bu durumda ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir. Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerde 5.1 iken, bugün maalesef 1.5'e kadar düşmüş durumdadır. Bu hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit etmektedir. Bu konuda bakanlığımız özellikle anne eğitiminin ve normal doğumun eylem planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de doğurganlık oranı yükseltilmeli

"AİLE YAPISININ KORUNMASI GEREK"

Bakan Memişoğlu, sosyal medyanın ulaşılabilirliğinin artmasıyla aileye olan dış etkilerin sayısının arttığını ve kontrol edilebilirliğin azaldığını belirterek, aile yapısının korunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de 269 noktada faaliyet gösteren Sağlık Hayat Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerle aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu kurulun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olacağını düşünüyoruz. Geleceğimizi ve ailemizi ve bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de doğurganlık oranı yükseltilmeli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Sığınmacıları gönderin, onlara harcanan kaynakları yeni çocuk sahibi olacak Türk çiftlere harcayın o zaman

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

O İŞİ SURİYELİLERE VERDİK.ÜREDİKÇE ÜRÜYORLAR.

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İnsalara geçinebilecegi bi hayat standartı sağlarsanız, yolsuzluk , adam kayırmacılık biterse, insanlar evlatlarını sokaga rahat salabilirse artar zaten. Görevininizi yapınız lütfen. Laf salatası bunlar.

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Haber YorumlarıHASAN ERBAY:

Sanki kendileri bakacaklar ya para verin akıl vermeyin

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

yahu millet perişan derdi şimdi çocuk yapmskml senin keyfin yerinde sen yapcocugu

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Haber YorumlarıTUĞBA ÖZYILMAZ:

ZİNAYI YASAKLAYIN AİLELER CATIR CATIR YIKILIYOR BOSANIYOR EKONOMIDEKI SERBEST PIYASA KANUNUNU KALDIRIN ZAMLARI UYGUN MIKTARDA DEVLET BELIRLEISN YILDA BIRDEN FAZLAADA ZAM OLMASIN .EVLECEK GENCLERE DEVLET KIREDISIZ DESTEK CIKSIN ....YOKSA SİZ COK BEKLERSINIZ ONCE HATALARINIZI DUZELTIN TVLERDEKI AHLAK AILE BOZUCU YAYIN PROGRAM DIIZ SINEMAYI YASAKLIYIN ...SONRADA SEN ÖNCE KENDIN 10 TANE YAP BAKLAIM COCUK COK ISTIYORSAN VATNAINA EVLAD KAZANDIRDA BU PAHALILIKTA YETISTIRDE GÖRELIM

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

milet karnın doyuramıyorlar

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Haber YorumlarıAyhan Konca:

Bakan çok güzel konuşuyorsun da kendinizi avrupa devletimi sanıyorsunuz, hangi geleceği vaad ediyorsunuz da millete doğurganlığı artırmak gerekir diyorsun gerçi sizin suriyeli kardeşiniz sürekli ürüyorlar onlar yeter size.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Aç karnına olmuyorsa o iş demek...ondandır o.

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Siz önce devlet olarak üzerinize düşeni yerine getirin .

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