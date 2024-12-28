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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'İyilik Medeniyetini Yaşatmak İçin Çaba Harcıyoruz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'İyilik Medeniyetini Yaşatmak İçin Çaba Harcıyoruz'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilecik'te yaptığı açıklamada, sağlık teknolojisi ve bilimi üretmede dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan, daha iyi sağlık hizmetleri sunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden birisi olmak istiyoruz, onun için çabalıyoruz." dedi.

Bir dizi program kapsamında kente gelen Memişoğlu, Bilecik Valiliğini ziyaretinde tören mangasını selamladı, Valilik bahçesine diktiği çınar ağacına can suyu verdi. Bakan Memişoğlu, daha sonra Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile basına kapalı görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, Türk tarihi için öneme sahip Bilecik'te olduklarını belirterek, gün içinde AK Parti İl Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Memişoğlu, Söğüt'ten Osman Gazi ile başlayan 3 kıtaya yayılan bir medeniyetin, imparatorluğun kuruluşunun, dirilişinin olduğu yerde bulunduklarını dile getirerek, "Onlara rahmet diliyorum. Allah, onlardan razı olsun. Bugün baktığınız zaman gerçekten onların nasıl bir mücadeleden nasıl bir medeniyetin oluşmasına katkılarından ibret alıyoruz. Bugün dünyaya baktığınız zaman maalesef birbirini katlettiren, ondan çıkar sağlayan emperyalist düzenin olduğunu gördüğümüz zaman atalarımızın, büyüklerimizin nasıl barış ve iyilik medeniyeti kurduklarını görüyoruz. İnşallah bizde çok çalışarak onlar gibi dünyaya iyilik medeniyetini, iyiliğin hakim olacağı zamanı yaşatmak için çaba harcıyoruz. Onun için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi sağlık hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Sağlıkla ilgili Bilecik'e daha iyi şartlarda hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük değişim ve dönüşüm yaşadık. Şimdi de koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' programımızda en önemli işimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmak. Nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden birisi olmak istiyoruz, onun için çabalıyoruz. İllerimizi dolaşıyoruz, insanlarımızın derdini yerinde dinliyoruz, istişare ediyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak ve daha iyi yerlere gelmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Memişoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da eşlik etti.

Bakan Memişoğlu, Valiliğin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
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