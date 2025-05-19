Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze ile yaptığı görüşmede, küresel sağlık gelişmeleri ve Türkiye-Gürcistan sağlık iş birliğini güçlendirmeyi değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ve beraberindeki heyetle görüştü. Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde küresel sağlıktaki güncel gelişmeleri, gelecek beklentilerini ve bölgesel fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. İkili görüşmelerimizin Türkiye ile Gürcistan'ın sağlık alanındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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