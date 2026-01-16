Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesine yaptığı ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştü. Ziyaretine Vali ve çeşitli siyasi liderler eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Programları kapsamında kente gelen Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından geçtiği Büyükşehir Belediyesinde kapıda çiçekle karşılandı.

Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ile Abdurrahim Fırat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.

