Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Pekin'de Çinli Meslektaşıyla Buluştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e geldi. Bakan Memişoğlu, başkent Pekin'deki temasları çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Memişoğlu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital dönüşümden biyoteknoloji alanında üretime, 'Üreten Sağlık' yaklaşımımızdan yenilikçi sağlık teknolojilerine, halk sağlığı politikalarımızdan geleneksel tıp eğitimi ve gelecek perspektifimize kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığını ele aldık. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımları paylaştık" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Türkiye ve Çin arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sunmasını dileyen Bakan Kemal Memişoğlu, "Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa'ya ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.