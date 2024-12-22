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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'daki Helikopter Kazasını İnceledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'daki Helikopter Kazasını İnceledi
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazası sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, incelemelerde bulunarak adli ve idari süreçlerin devam ettiğini açıkladı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı.

Yaşanan kazanın ardından Muğla'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07'de kuyruk kısmından hastanemize çarparak düşmüştür. Arkadaşlarımız olay yerinde vefat etmiştir. Olayla ilgili bakanlığımız idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Cenazeler birkaç saat içinde ailelere teslim edilecek ve Antalya'ya gidecek" diye konuştu.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya uğurlanacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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