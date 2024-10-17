Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'e Ziyaret Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te çeşitli programlara katılmak üzere geldi. Havaalanında Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından karşılandı ve Valilik ziyaretiyle ilk resmi temasını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Havaalanında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Kemal Çeber'in makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Memişoğlu Yerel Haberler Sağlık Bakanı Kemal Çeber gaziantep Politika Sağlık

'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.