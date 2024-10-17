Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'e Ziyaret Gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te çeşitli programlara katılmak üzere geldi. Havaalanında Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından karşılandı ve Valilik ziyaretiyle ilk resmi temasını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Havaalanında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Kemal Çeber'in makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP