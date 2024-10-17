Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programa ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Havaalanında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Kemal Çeber'in makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP