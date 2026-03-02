Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Tüm zamanların en yüksek günlük kanser tarama sayılarına ulaştık"

Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapılan kanser taramalarında günlük en yüksek sayılara ulaştıklarını duyurdu. Ocak ayında atılan adımlarla birlikte Şubat ayında kalın bağırsak, serviks ve meme kanseri taramalarında rekorlar kırıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tüm zamanların en yüksek günlük kanser tarama sayılarına ulaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında ilgili yaş grubundaki vatandaşlarımıza 39 milyon hatırlatma mesajı göndererek ücretsiz kanser taramalarına davet ettik. Vatandaşlarımız tarafından bu çağrımıza gösterilen yoğun ilgiyle şubat ayı itibarıyla günlük 20 bin 100 kalın bağırsak kanseri taraması, 10 bin 226 serviks kanseri taraması, 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayılarına ulaştık. Bir mesajla başlayan farkındalık, binlerce erken teşhise ve yeni umutlara dönüştü" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
