Safranbolu eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, AK Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvuru törenine STSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve meclis üyeleri de katıldı.

Safranbolu eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı

Safranbolu eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu Ak Parti'den yaptı.

Acar'ın başvurusu için AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi. İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Acar ile birlikte başvuru yapan aday adaylarının sayısının 5'i bulduğunu belirtti.

Safranbolu eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar da 2004-2009 yılları arasına AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunduğunu ifade etti.

Acar, 12 yılda edindiği tecrübelerle Safranbolu'ya güzel hizmet verebileceğine inandığı için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından Acar, aday adaylığı başvuru evraklarını İlçe Başkanı Aydın'a teslim etti.

Acar'ın başvuru törenine STSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile meclis üyeleri de katılarak destek verdiler. - KARABÜK