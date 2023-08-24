Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Köse, Musalla Mahallesi'nde halk toplantısı düzenleyerek vatandaşların soru, görüş ve önerilerini dinledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse halk toplantılarının yanı sıra mahalle ziyaretleri de gerçekleştirerek halkın talep ve sorunlarını yerinde dinliyor. Beraberinde Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ve kurum müdürleri ile birlikte mahalle toplantısı için Musalla Mahallesi'ni ziyaret eden Köse, önce çocuklara dondurma dağıttı. Daha sonra halkın soru, görüş ve önerilerini dinleyen Köse, ilgilenilmesi gereken konularda kurum müdürlerine talimat verdi.

Çocukların da taleplerini gözardı etmeyen Köse, istekleri en kısa sürede halledeceklerini belirtti.

Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz andan beri mahalle mahalle sizlerin yanına gelerek sıkıntılarınızı, önerilerinizi dinliyoruz. Yaptığımız halk günü toplantıları ile Belediye'mizde sizleri ağırlıyoruz. Ulaşamadığımız her alanda oluşturduğumuz derman ekibimiz tüm Safranbolu halkının kapısını tek tek çalıyor. Bizim elimiz Safranbolu'nun her yerinde. Halkımızın söz sahibi olduğu çalışma anlayışı ile görevimize devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK