SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'den yasal mevzuat çağrısı

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, seçim döneminde CHP ve İYİ Parti'den gelen iddialara yanıt verdi. Siyasi partilerin yasadışı olduğu söyledikleri bir yapıyla ilgili savcılığa suç duyurunda bulunması veya Meclis'te bir mevzuat oluşturması gerektiğini söyleyen Tanrıverdi, "Ya bu sektörü olmaması gerekiyorsa tamamen yasaklayan bir mevzuat oluşturursunuz veya devlet için faydalı ise düzenlersiniz, regüle edersiniz" dedi.

Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Haberler.com Youtube kanalında katıldığı yayında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Tanrıverdi, SADAT'ın paramiliter bir örgüt olduğu ve yasadışı eğitim verdiği iddialarına ilişkin konuştu.

"SİZE DÜŞEN MECLİS'TE BİR MEVZUAT OLUŞTURMAK"

Bu iddiaları seçim döneminde dile getiren CHP ve İYİ Partilere yönelik konuşan Tanrıverdi, şunları söyledi: "Meclis bir yasama organıdır ve kanunlar mevzuatlar orada yapılır. Milletvekili orada faaliyet gösterir. Siyasi partilerin yasadışı olduğu söyledikleri bir yapıyla ilgili yapmaları gereken nedir? Savcılığa suç duyurusunda bulunulur veya Meclis'te bir mevzuat oluşturursunuz bununla ilgili. Görev size düşüyor. Size düşen görev bu konuyu düzenleyen bir mevzuat oluşturmaktır. Ya olmaması gerekiyorsa bu sektörün tamamen yasaklayan bir mevzuat oluşturursunuz veya devlet için faydalı ise düzenlersiniz, regüle edersiniz" dedi.

"BUNLARIN YASAL BİR DÜZENLEMEYLE KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ LAZIM"

2012 yılından itibaren Türkiye'deki mevzuat ne şekilde değiştirilse Türkiye'nin önünü açacak faydalı bir sektöre dönüşür bu sektör. Bu insanlar Silahlı Kuvvetlerden emekli olup her yıl onlarca kişi emekli ayrılıyor. Bunların askeri bilgilerini kullanabilecekleri bir ortam da yok. Bunların belli bir yasal düzenlemeyle kullanılabilir hale getirilmesi lazım"