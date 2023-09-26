Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan Göreve Başladı

Şabanözü ilçesine atanan Kaymakam Emre Urhan, görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılanan Urhan, toplantı yaparak görevine başladı. Daha önce Ordu Çamaş'ta kaymakam vekili olarak görev yapan Urhan, yurt dışı stajını tamamladıktan sonra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştı.