Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan Göreve Başladı
Şabanözü ilçesine atanan Kaymakam Emre Urhan, görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılanan Urhan, toplantı yaparak görevine başladı. Daha önce Ordu Çamaş'ta kaymakam vekili olarak görev yapan Urhan, yurt dışı stajını tamamladıktan sonra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştı.
Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, görevine başladı.
İlçeye atanan Urhan, Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Kaymakam Urhan, karşılamanın ardından kurum müdürleri ile toplantı yaptı.
Ordu Çamaş'ta bir yıl süreyle kaymakam vekili olarak görev yapan, yurt dışı stajını İngiltere Nottingham Trent Üniversitesinde tamamlayan Urhan, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştı.