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Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var

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CHP'nin yüzde 37,7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçimleri siyasi partilerde değişim rüzgarlarının yaşanmasına neden oldu. İYİ Parti ve DEVA'nın ardından Saadet Partisi'nin de kurultay kararı aldığı ancak tarihin net olmadığı ifade edilirken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıkladığı iddia edildi. Karamollaoğlu'nun bu açıklaması sonrası aralarında Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın da bulunduğu 5 ismin aday olmaya hazırlandığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerde değişim rüzgarı esiyor. İYİ Parti ve DEVA Partisi, yönetimlerini yenileyecekleri kurultay kararlarını aldı. Saadet Partisi'nin de önümüzdeki günlerde kurultay tarihini netleştirmesi bekleniyor. Saadet Partisi kaynakları ekim sonu ya da kasım ayı başında kurultayın yapılabileceğini kaydediyor.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAY OLMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Parti kulislerine göre yaklaşık 8 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu parti kurullarında, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını ifade etmesi üzerine partide hareketlilik de başladı.

ADAYLAR ARASINDA MUSTAFA KAMALAK DA VAR

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Karamollaoğlu'ndan önce genel başkanlık yapan Mustafa Kamalak ile eski milletvekili Abdulkadir Karaduman genel başkan adaylığı için adı geçen siyasetçiler.

"ÇOK ADAYLI BİR KURULTAY SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Gazete Duvar'ın haberine göre partililer genel başkan aday belirleme sürecinde teşkilatların görüşü ve Genel İdare Kurulu üyelerinin etkili olacağını ancak birden fazla adayın liderlik için yarışacağı bir kurultayın sürpriz olmayacağını kaydediyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Temel Karamollaoğlu Milletvekili Birol Aydın İYİ Parti İstanbul Aydın Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

O.01 oy potansiyeli olan bir parti için 5 başkan adayı çok değil mi :)

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