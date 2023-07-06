Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de Ortak Grup Kurma Kararı Aldı

SAADET Partisi ve Gelecek Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortak grup kurma kararı aldı.< Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, seçmenlerin, güçlü alternatifler görme arzusunda olduğunu belirterek, "14 Mayıs sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni iş birliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere 2 parti olarak, birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet- Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecek. Bugün grup dilekçesi talebi, TBMM'ye iletilecek. Her parti milletvekili, kendi kimliğini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak" dedi.Temel Karamollaoğlu, Meclis'te grup olmadan milletvekillerinin bireysel çalışmalarının zayıf kaldığını kaydederek, "Milletvekilliği yapan, iktidarda bulunan, Türkiye'yi yöneten, bu tecrübeye sahip olan kardeşlerimiz, başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bu konuyu bizden çok daha iyi biliyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundu. Türkiye sathında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler. Bizim amblemimiz altında birleşerek, Meclis'te bir grup oluşturmaya karar verdik. İnşallah bugün Meclis'te arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta Meclis tatile girmeden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.<