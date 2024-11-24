Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi Başladı

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanının belli olacağı 9. Olağan Kongresi başladı. Kongrede Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışıyor.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinin son bulacağı kongrede 3 isim genel başkanlık için yarışacak. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun da belli olacağı kongrede Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Mustafa Kamalak da genel başkanlık için yarışacak. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de katıldı. - ANKARA