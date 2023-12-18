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Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, Zorunlu Eğitimi Eleştirdi

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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitim süresini ve mesleki eğitime gereken önemin verilmemesini eleştirerek, gençlerin mesleki gelişimini engellediğini ve üniversite sınavına kadar vakit kaybettirdiğini belirtti.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitim süresini ve mesleki eğitime gereken önemin verilmemesini eleştirerek, "Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?" dedi.

Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde söz alarak, 12 yıllık zorunlu eğitimin gençlerin mesleki gelişimini engellediğini ve üniversite sınavına kadar vakit kaybettirdiğini belirtti. Karaman, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve zorunlu eğitim süresinin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Gençler yalnızca temel eğitimler mi almak zorunda? Bir genç mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi? Bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?" diye konuştu.

Türkiye'de 2. kademe eleman ihtiyacının ortada olduğunu ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Karaman, "Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır. Bu durum sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. birçok alanda ülkemizi kalkındıracak bir adımdır. Sanayilerimizde bu kadar istihdam açığı olduğu bilinmekteyken neden hedef oran düşük tutulmakta ve neden arttırılması için bir çalışma öngörülmemektedir?" şeklinde konuştu.

"Gençler üniversite sınavına gelene kadar 12 yıl zorunlu eğitimde vakit kaybediyor"

Bir milyondan fazla üniversite mezununun işsizler ordusuna katıldığına dikkat çeken Karaman, "Artık üniversite okumaya mecbursun algısı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bir kesim gencimiz, üniversite sınavından ve üniversite diplomasından beklediğini alamadığı için hayattan kopmaktadır. Üniversite sınavına gelene kadar 12 yıl zorunlu eğitimde vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler, üniversite eğitimini tamamlasa dahi hayata sıfır noktasında başlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Zorunlu eğitim süresinin düşürülerek meslek kazanımlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Mehmet Karaman, "Bu kabullenme ve inattan vazgeçip erken yaşta mesleki beceri kazanmaları için gençlerin önü açılmalı, zorunlu eğitim süresi düşürülmeli ve yetenek, kurs, sertifika, mesleki eğitim esaslı meslek kazanımları sağlanmalıdır. Toplum barışında istihdam; en az eğitim, ahlak kadar önemli olmanın yanında ülkemizin de katma değerini arttırmanın en önemli araçlarındandır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Karaman Milletvekili Karaman Haberler

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