Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Saadet Partisi Melikgazi İlçesi'nde Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Saadet Partisi Melikgazi İlçesi'nde Devir Teslim Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Önceki ilçe başkanı Vacit Kip, görevi yeni başkan Halil Demirbaş'a devretti. Törende plaket takdimi yapıldı ve yeni başkan, partinin Melikgazi'deki çalışmalarını güçlendireceğini belirtti.

Saadet Partisi (SP) Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Görevini devreden önceki dönem İlçe Başkanı Vacit Kip, ilçe başkanlığı görevini yeni İlçe Başkanı Halil Demirbaş'a teslim etti.

Devir teslim törenine; Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Devir teslim töreninde, önceki dönem İlçe Başkanı Vacit Kip'e, partiye olan katkılarından dolayı İl Başkanı Erdal Altun tarafından plaket takdim edildi. İl Başkanı Altun yaptığı konuşmada, Vacit Kip'e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı;

"Vacit Kip Başkanımıza, Melikgazi ilçemizde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve partimize olan katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdi bu kutsal görev, yeni İlçe Başkanımız Halil Demirbaş'a devrediliyor. Kendisine bu önemli görevde başarılar diliyor, Melikgazi'de çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum."

Yeni İlçe Başkanı Halil Demirbaş ise; kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ve Melikgazi'de Saadet Partisi'nin daha da güçlenmesi için çalışacağını ifade etti. Tören; hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı, yeni dönemde de aktif çalışmalarla yoluna devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
img

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.