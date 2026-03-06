Haberler

Arıkan: Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var

Arıkan: Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen güçlerin varlığına dikkat çekerek, ülkenin bu tuzağa düşmemesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, bölgedeki zorlukların üstesinden gelebilecek güçte olduklarını ifade etti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye ile İran'ı bu karmaşa da karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nın açılış programına katıldı. Açılışın ardından düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya gelen Arıkan, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyledi. Çok badireli, çok sıkıntılı bir sürecin yaşandığını aktaran Arıkan, "Bundan bir hafta önce ne oldu. İran, Amerika tarafından bombalanmaya başladı. Ortada İran'ı bombalamayı gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Biz biliyoruz ki hedef asla İran değil. Biz biliyoruz ki hedef asla İran'daki rejim değil. Hedef bölgeyi komple bir kaosa sürüklemek. Bölgeyi komple bir ateş çemberi içerisine alıp bu coğrafyada Büyük İsrail Devleti'ni kurabilmek" diye konuştu.

'NİCE ZORLUKLAR GÖRDÜK. BUNLARI AŞTIK. YİNE AŞARIZ'

İran'ın bombalandıktan sonra ilk işinin Hürmüz Boğazı'nı kapatmak olduğunu hatırlatan Arıkan, şöyle devam etti:

"Dünyada ne yaşandı. Büyük bir enerji krizi yaşandı. Bu hadiseler olurken ıslarla birileri bizi Amerika ile İran arasındaki savaşın içerisine çekmek istiyor. Bizle alakalı akla hayale gelmeyecek ifadeler kullanan Amerikalı yetkililerin konuşmalarına şahitlik ediyoruz. Bu coğrafyada o kadar çok hesap yapan oldu ki, bu coğrafyaya o kadar çok hükmetmek isteyen oldu ki bunların hepsi tarihin çöplüğünde yerlerine aldılar. Bugün de görüyoruz ki o çöplükte yer almak isteyen Amerikalıların bu iş için can attıklarını takip ediyoruz. Türkiye ile İran'ı bu karmaşa da karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz. Biz şunu biliyoruz. Böyle bir tehlike gelecek olursa Türkiye'nin bu tehlikenin altından kalkabilecek kudreti fazlasıyla var hamdolsun. Nice zorluklar gördük. Bunları aştık. Yine aşarız. Ancak bu savaş lobisinin bizi böyle bir mecraya çekmesine de müsaade etmememiz gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz