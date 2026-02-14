Haberler

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Arıkan açıklamalarında "Bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Mahmur Arıkan, Haberler.com canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arıkan önemli açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇIKIŞI

Arıkan gelen soru üzerine Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Arıkan, "Bugün meseleyi adalet üzerinden okumayı, kardeşlik diliyle siyasete taşımak gerektiğini söylüyoruz. Ama bir yıl geçti elde var sıfır. Maalesef sadece Öcalan'a indirgenen, PKK'nın görev yapan teröristlere indirgenen bir dil olduğunu görüyoruz, bu doğru değil" dedi.

"SÜREÇ OLUMSUZ BİTERSE..."

Arıkan ayrıca "Ama biz yine de her zaman bu meseleyi olumlu pencereden bakarak bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

