Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 8. Melikgazi Olağan Kongresinde konuştu

Saadet Partisi (SP) 8. Melikgazi Olağan Kongresinde konuşan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Saadet Partimizin en yüksek oyu alabilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlamak zorundayız" dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde bulunan 1. Alaeddin Keykubad Salonu'nda gerçekleşen 8. Melikgazi Olağan Kongresine, SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; "Melikgazi'nin bizde özel bir yeri var. Bugün çok kıymetli Vacit Kip kardeşimiz inşallah bundan sonra Melikgazi İlçe Başkanlığını layıkıyla hak ettiği yerlere en kısa zamanda getirecektir. Melikgazi ilçemiz ismini büyük bir komutandan alıyor. Kayseri'miz Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'ten Anadolu topraklarına girmesinden çok kısa bir süre önce fethedilmişti. O tarihe kadar Kayseri, Roma'nın, Bizans'ın önemli şehirlerinden bir tanesiydi. Daha sonra Sultan Melikgazi Kayseri'mizi fethetti. Büyük bir kumandandı. Sultan Melikgazi'nin en önemli özelliği ise haçlı seferlerinin Melikgazi'den geçerek, Kudüs'ü işgal etmek üzere gitmişlerdi. Ancak Sultan Melikgazi o dönem tarihi bir duruş ortaya koydu ve Kudüs'ün işgal edilmesine müsaade etmemiş, haçlılara geçit vermemişti. Bizim bu tarihe, bu büyük komutana layık bir şekilde çalışma yapmamız gerekiyor. Bu toprakların bu günlere nasıl geldiğini, bunca tarih içerisinde eğilmeden, bükülmeden İslam toprağı olarak kalması için gayret gösteren insanlara layık olabilmek için hep beraber gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler hakkında partililere seslenen Arıkan, "8 ay sonra seçim var. Bu seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ve 16 tane ilçemizde Saadet Partimizin en yüksek oyu alabilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlamak zorundayız. İçimizde diyeceğiz; 'daha yaz günü hele bir 9'uncu ay gelsin'. 9'uncu ay geldiğinde de şunu söyleyeceğiz; 'hele bir okullar açısın'. Okullar açıldığında da şunu söyleyeceğiz; 'hele bir pekmez kaynatalım, hele bir salçayı kaynatalım'. O geldiğinde 'hele bir kışı atlatalım'. O da geldiğinde bir bakmışız ki seçimler gelmiş. Bugün burada bu çalışmaların başlatılması gerekiyor. Yakında duymaya başlayacağız. İktidarın yetkilileri bu salona gelecekler, AK Partili seçmenleri karşılarına alacaklar ve diyecekler ki; 'Biz 94 ruhuna geri döneceğiz.' Kusura bakmayın ama siz o ruhu kaybedeli çok zaman geçti. 94 ruhu çağırmayla gelecek bir ruh değil. 2002'de 'Erbakan hocayla bu iş olmuyor' dediğiniz de o ruhu siz zaten satmışsınız. Milli görüş gömleğini çıkarttık dediğiniz gün o iş zaten bitmişti. O ruhu çağıramazsınız. Refah Partililer belediyeye hizmet ederken, seçim çalışmalarını yaparken, o gün milli görüş gömleğini çıkarmadan siyaset yapan belediye başkanlarının siyaset yapma hedeflerinin birinci karşılığı Allah rızasını kazanmaktı. Bugün ki arkadaşların birinci karşılığı o koltukta bir dönem daha ne olursa olsun, kalabilmek" diye konuştu. - KAYSERİ