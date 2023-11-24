Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesini istedi

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, kamuda sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya alınmasını istediklerini belirtti.

Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Özdağ, Türkiye'de şu an 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğunu fakat bu öğretmenlerin gerek maddi noktada gerek özlük hakları noktasında oldukça negatif bölgede yer aldıklarını söyledi.

Yurt genelinde çok fazla eğitim fakültesinin bulunduğunu, buradan mezun olan öğretmen adaylarının atanamadığını ifade eden Özdağ, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce tüm memur alımları için mülakatı kaldıracaklarını söylemesine rağmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Mülakat gibi mülakat yapacağız.' diyor. Bir yandan muhalefet döneminde torpilin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor, diğer yandan adam kayırmaya devam edeceğiz diyerek aba altından sopa gösteriyorlar. Türkiye sözleşmeli çalışanlar nedeniyle çok çekti. Bu nedenle sınıf ayrımı yapmadan sözleşmeli çalışanların tamamını kadroya geçirin ve bir daha da kimseyi sözleşmeli olarak işe almayın." dedi.

Türkiye'de beyin göçünün devam ettiğini belirten Özdağ, ABD, Kanada, Avusturalya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Türkiye'deki genç beyinleri ülkelerine götürdüğünü ifade etti.

Özdağ, Türkiye'nin insan kaynakları bakımından hızla çölleştiğini savunarak, "Yetişmiş fidanlarımız da başka ülkelere giderek oralarda meyvelerini veriyor. İdarecilerin bunu da düşünmesi gerekiyor." diye konuştu.