Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bize bir yıl versinler, Türkiye'yi yaşanabilir hale getirebiliriz
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıkan açıklamalarında "1 yıl bize versinler, 1 yılda Türkiye'yi yaşanabilir hale getirebiliriz. Devasa gördükleri problemleri biz çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "1 yıl bize versinler, 1 yılda Türkiye'yi yaşanabilir hale getirebiliriz. Devasa gördükleri problemleri biz çözebiliriz" açıklamasında bulundu.

Mahmur Arıkan, Haberler.com canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arıkan önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZE BİR YIL VERSİNLER..."

"Pazartesi iktidar biz bu işi yapamadık, siz yapın desinler. 1 yıl versinler, 1 yılda Türkiye'yi yaşanabilir bir hale getirebiliriz" diyen Arıkan, "Devasa gördükleri problemleri, çözülmez gördükleri problemleri biz çözebiliriz. Çünkü bizde Milli Görüş ruhu var, Milli Görüş mayası var" ifadelerini kullandı.

"BİZ NE ZAMAN İKTİDARA GELMİŞSEK ÜLKENİN YÜZÜ GÜLMÜŞ"

Arıkan ayrıca "Biz ne zaman iktidara gelmişsek ülkenin yüzü gülmüş. Kıbrıs Barış Hareketını biz yapmışız, ABD'ye resti biz çekmişiz. ABD üslerine biz el koyabilmişiz. Ağır sanayi hamlesini başlatarak ülkenin 4 bir yanını fabrikalarla biz donatmışız. D-8 gibi NATO, AB'ye karşı bir birliktelik ortaya koyabilmişiz. Kendi savunma paktımızdan bahsedebilmişiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son kez denk bütçeyiz biz yapabilmişiz" sözlerini sarf etti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
