Haberler

Arıkan: Ardahan'ın sıcaklığı tüm Türkiye'ye yayılsın

Arıkan: Ardahan'ın sıcaklığı tüm Türkiye'ye yayılsın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ardahan İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu. Göçe dikkat çeken Arıkan, kardeşlik ortamının yayılmasını diledi ve göçü durdurmak için çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Hizmete alınan yeni il başkanlığı binası, dua edilmesinin ardından açıldı.

Törende konuşan Arıkan, Ardahan'daki sıcak ortamın kendisini etkilediğini belirtti.

Bu sıcak ortamın tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

"Ben bundan dolayı kardeşlik ortamının tüm Türkiye'ye yayılması hususunda Ardahanlı kardeşlerime, Ardahanlı hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Ardahan 90 bin nüfusla Türkiye'nin en küçük üçüncü ili, Bayburt ve Tunceli'den sonra en küçük üç ilimizden bir tanesi ve sürekli göç verdiğini görüyorum. Son 5 yıl içerisinde 4 bin 500 kardeşimizin Ardahan'dan göç etmek durumunda kaldığını görüyorum."

Arıkan, artık göçü durduracakları bir dönemi inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programa, Saadet Partisi Ardahan İl Başkanı Necdet Kaya ve partililer katıldı.

Yağış nedeniyle planlanan esnaf ziyaretini iptal eden Arıkan, daha sonra Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Ahmed Şara saldırılar sonrası Putin ile görüştü

İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı! Patlayıcı, el bombası...
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?