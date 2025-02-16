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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Gazze'yi İslam Dünyası İmar Etmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Gazze'yi İslam Dünyası İmar Etmeli
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'nin güvenliğinin sağlanması için İslam dünyasının ve eli vicdanlı ülkelerin Gazze barış gücü oluşturması gerektiğini savundu. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir devlet olabilmesi için ahlak ve maneviyat ilkesine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için eli vicdanlı olan tüm dünya ülkeleri, Gazze barış gücünü ortaya koymalıdır." dedi.

Arıkan, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Olağan İl Kongresi'nde, Bursa'nın tarihi mirasıyla, bereketli topraklarıyla ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin en önemli lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sabah kuşağı programları başta olmak üzere televizyon içeriklerinin çoğunun aile yapısının altına adeta dinamit döşediğini anlatan Arıkan, bu programlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Arıkan, her neslin bir sonraki nesillerin mayası ve hamuru olduğunu dile getirerek, "Güçlü devletler, güçlü milletler inşa eder. Şimdi buradan görüyoruz ki Türkiye'nin tek çözüm yolu var o da ahlak ve maneviyat ilkesine geri dönmektir. Bu konuda biz milli görüşçüler var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Arıkan, İsrail'in bu cesaretini yumuşak lokma haline getirmeye çalıştığı İslam dünyasından aldığını savundu.

Arıkan, İslam dünyası ve Türkiye'nin Gazze'nin yanında olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için eli vicdanlı olan tüm dünya ülkeleri, Gazze barış gücünü ortaya koymalıdır. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkeler bulunmalıdır."

Saadet Partisi olarak siyaseti "5G" ile güncelleyeceklerini dile getiren Arıkan, güler yüz, güven, gayret, gelişim ve gerçeklik temelli bir siyaset anlayışı inşa edeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hamza Gürsel yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
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