Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Gazze'de hala insanlık suçu işleniyor"

ANTALYA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'de insanlık suçu hala işleniyor. Ateş kesilmiş değil. Her geçen gün bombaların şiddeti artarken, ne yazık ki sessizliğin dozu da artıyor "dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne Genel Başkan Mahmut Arıkan da katıldı. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin yeniden seçildi.

"Antalya'nın sadece yazın değil, her mevsim yaşanabilir bir şehir olmasını istiyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmada tarımıyla, turizmiyle, tarihiyle ülkemizin yüz akı şehirlerden birinde olduklarını belirterek, "Antalya'nın tarımsal ihracatı yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar, bu da Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının neredeyse yarısı demek. Ama gelin görün ki bu kadar bereketin ortasında üretici suskun. Bu sessizliğin nedeni de yorgunluk. Biz adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Antalya'nın sadece yazın değil, her mevsim yaşanabilir bir şehir olmasını istiyoruz. Bu cennet şehirde Antalyalılara yaşanabilir bir Antalya tesis edecek bizleriz "dedi.

"Zulme karşı durmakta gecikmeyin"

Gazze'de insanlık suçunun hala işlenmeye devam ettiğini vurgulayan Arıkan, "Ateş kesilmiş değil. Her geçen gün bombaların şiddeti artarken, ne yazık ki sessizliğin dozu da artıyor. Bunu bizzat siyonist bir yetkili şöyle itiraf ediyor; 'Bu gece Gazze'de 100 kişiyi öldürdük ama kimsenin umurunda değil. Çünkü herkes bir gecede 100 Gazzelinin öldürülebileceği gerçeğine alışmış durumda.' Biz alışmayacağız, ne bu vahşete, ne bu sessizliğe, ne bu bitmeyen ticarete ne de bu ikiyüzlü düzene asla alışmayacağız. İşte bu irade ve inançla sözde değil, özde bir tavır ortaya koymak için mücadele ediyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gelin zulme karşı durmakta gecikmeyin. Gelin bölgenin huzurunu eline kan bulaşmışlara emanet etmeyin. Yoksa yarın geç olabilir hem sizin için hem insanlık için. Saadet Partisi, 'önce ahlak ve maneviyat' diyenlerin partisidir "diye konuştu.

Kongrenin ardından ilçe teşkilatının yapısını güçlendirmek, mahalle teşkilatlarını kurmak ve masa siyaseti değil, saha siyasetini önemseyerek çalışacaklarını belirten Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Biz yarım asrı aşan bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan bir hareketiz"

Kongrede konuşan Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin ise, "Antalya'nın dört bir yanındaki sorunları biliyor, çözüm yollarında kararlıkla ortaya koyuyoruz. Artık günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir siyaset zamanıdır. Biz yarım asrı aşan bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan bir hareketiz. Biz merhum Erbakan hocamızın emanetini geleceğe taşımaya ant içmiş bir kadroyuz. Azimle yol yürümeye devam edeceğiz. Kongremizde yeni görev alacak kardeşlerimiz, bu bayrağı daha da yukarılara taşıyacak. Bizler ise birlikte daha güçlü bir Saadet partisi inşa edeceğiz" dedi.

Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, MÜSİAD Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgül, parti temsilcileri, birçok il ve ilçe başkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Fatih Tekin yeniden il başkanı seçildi.