Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu İsrail'in Gazze'deki saldırısını protesto etti

İsrail'in, Gazze'de hastanelere yönelik saldırısı, İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde protesto edildi. Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu milletvekilleri de konut önünde açıklama yaptı. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

"İslam dünyasına sesleniyoruz. İnsanlığa sesleniyoruz. Hristiyan Batı dünyasına sesleniyoruz. Vicdanı olan bütün Musevi insanlara, Yahudilere sesleniyoruz. Bugün bir trajedi yaşanıyor Filistin'de, işgal edilmiş topraklarda. Yıllarca, 'Soykırıma uğruyoruz' diyordunuz. Yıllarca, 'Biz Hitler'in zulmüne maruz kaldık' diyordunuz ve o günden itibaren bütün dünya sizin acınızı paylaştı, 2 bin yıl vatansız yaşadınız. Sonra Filistin'e geldiniz, orada bir devlet kurdunuz. Yetmedi o devlet, Filistin'in topraklarını işgal etmeye başladınız. Yetmedi, Lübnan'ı işgal etmek istediniz. Yetmedi, Ürdün'e, Mısır'a, Suriye'ye uzandınız, Irak'ı karıştırdınız, Türkiye'ye uzanmak istiyorsunuz.

"DÜNYANIN HİÇBİR SAVAŞINDA ASLA BİR HASTANE, İBADETHANE BOMBALANMADI"

Birkaç gün önce Hamas'ın mecburiyetten, artık köşeye sıkıştıkları için, yiyecek ekmeklerine, kullanacakları elektriklere kadar hepsine siz izin verdiğiniz için ve onlar insanca yaşayamadıkları için, yeter artık dedikleri için orada işgal edilmiş topraklara meydan okudular. 'Burası bizim, vatanımız, namusumuz, ibadethanemiz' dediler ama siz Gazze'de yaşayan 2 milyona sesleniyorsunuz, 'Burayı terk edin' diyorsunuz ve ardından da 'Göreceksiniz' diyorsunuz. Oradaki insanlığı öldürmek istiyorsunuz. Soykırım yapmak istiyorsunuz. Hitler size soykırım yaptı ama lanetliyorsunuz, o günden itibaren 1945'ten bugüne kadar. Hitler'e rahmet okutturacak işler yapıyorsunuz. İsrail sana sesleniyoruz, Yahudilerle Musevilerle hiçbir işimiz yok ama İsrail siyonizmine meydan okuyoruz. Dünyanın hiçbir savaşında asla bir hastane, ibadethane bombalanmadı.

"HÜKÜMETE SESLENİYORUZ, BÜYÜKELÇİYİ İSTENMEYEN ADAN İLAN ET"

İsrail Büyükelçiliği'ne de sesleniyoruz bunlar size yapılsaydı başka insanları yaşatmazdınız ve o insanlara hayatı zindan ederdiniz. Hükümete sesleniyoruz, dün 'One minute' diyordun. Şimdi ise büyükelçilikte bunların önünde geliyorsun Netanyahu'yla el sıkışıyorsun. Bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan et, ülkemizde istemiyoruz bunları. Türkiye, Filistin'in yanındadır, yapılan vahşeti unutmayacaktır. Aynı zamanda İsrail'e bir uyarıdır bu. Bu uyarımız; dayanışmadır, duadır ama yarın başka şeylerdir meşru ve hukuki zeminlerde."