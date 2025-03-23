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Rusya-Ukrayna Savaşını Sona Ertirmek İçin Suudi Arabistan'da Görüşmeler Başladı

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ABD ve Ukrayna heyetleri, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla bir araya geldi. Gündemlerinde enerji tesislerinin korunması ve askeri işbirlikleri yer alıyor.

Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmeler Suudi Arabistan'da başladı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Riyad'da ABD ekibiyle görüşmelere başladık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış ve güvenliği güçlendirme yönündeki talimatlarını uyguladıklarını aktaran Umerov, "Gündemimizde enerji tesislerinin ve kritik altyapının korunmasına yönelik öneriler yer alıyor. Bugün bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizde enerji uzmanlarının yanı sıra deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor" dedi.

ABD ve Ukrayna heyetleri en son 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmiş, görüşme 9 saat sürmüştü. ABD heyeti yarın ise Rus heyeti ile bir araya gelecek. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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