'Rusya-Ukrayna savaşında umuyoruz ki Türkiye'nin de temel tezleri dikkate alınır'

Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi noktasında Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını belirten Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' mottosu çok önemli. Umuyoruz ki Türkiye'nin de bu noktadaki temel tezleri dikkate alınır" dedi.

Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın çözümüne yönelik çabalar son zamanlarda hızlandı. Türkiye'nin savaşın bitmesi için yaptığı girişimlerin yanı sıra artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump da devreye girdi.

Konuyla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bütün dünya savaşın bitmesinden yana"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' sözünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Akıncı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' mottosu çok önemli. Savaşın bitmesinin bölgeye ve küresel ekonomilere olumlu etkileri olacaktır. Savaş sadece Ukrayna ve Rusya'yı etkilemiyor. Bütün dünya bu savaşların biran önce bitmesi noktasında hevesli" ifadelerini kullandı.

"Trump, Ukrayna'nın kaybettiklerini önemsemiyor"

Trump'ın savaşları bitirip 'Nobel Barış Ödülü' almak istediğini, ancak savaşları bitirmenin pek kolay olmadığına değinen Doç. Dr. Akıncı, şunları söyledi:

"Savaşı başlatmak kolay ama bitirmek zor. Savaşın üzerinden 3 yıl geçti, kayıplar arttı ve her 2 ülke de elini en üst perdeden açıp bir şekilde barış masasına öyle oturmak istiyor. Donald Trump ise bu noktada 'Ben geldim, dünyadaki savaşları bitirip Nobel Barış Ödülü alacağım' diyerek çok hevesli. Gördüğümüz kadarıyla Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmasıyla o sözlerinin havada kaldığını görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek gerçekten kolay değil. Çünkü Putin, Ukrayna masasında elinin güçlü olduğunu düşünüyor ve masada kazanmak istiyor. Donald Trump ise Ukrayna'nın enerji kaynaklarının çökmesini, topraklarının kaybetmesini pek umursamıyor. Ukrayna gözünden olaylara bakamıyor. Baktığı zaman Putin ile anlaşmak da kolay değil."

"Türkiye bu noktada çok yapıcı bir dış politika uyguluyor"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yapıcı bir rol aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Akıncı, "Burada hem Avrupa Birliği hem de bölge ülkelerinin devrede olduğu ortak kazancın yükseltildiği masaya oturabilmek önemli. Bu yönde atılan adımları yok saymamak gerekiyor. Donald Trump'ın liderleri bir araya getirme noktasındaki isteği çok önemli. Umuyoruz ki Türkiye'nin de bu noktadaki temel tezleri dikkate alınır. Türkiye bu noktada çok yapıcı bir dış politika uyguluyor. Türkiye'nin temel tezi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Savaşın bitmesi aslında sadece Ukrayna-Rusya'nın değil bütün dünyanın bitmesini arzu etmesi gereken bir durum" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA