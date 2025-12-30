Haberler

Kremlin: "Rusya, Ukrayna'nın saldırı girişiminin ardından müzakerelerde tutumunu sertleştirecek"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanlığına yönelik saldırı girişimini 'terör eylemi' olarak nitelendirip, müzakerelerdeki tutumlarının sertleşeceğini açıkladı. Ukrayna'nın iddialarını yalanlamasının ardından diplomatik gerginlik artıyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığına ait resmi konuta yönelik saldırı girişimi nedeniyle Moskova yönetiminin Ukrayna ile müzakerelerde tutumunu sertleştireceğini ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığına ait resmi konuta yönelik insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunulmasının ardından Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'nın tutumunu sertleştireceğini söyledi. Bunun "terör eylemi" olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu, sadece Başkan Putin'i değil, müzakereleri bozmayı amaçlayan bir terör eylemidir. Bu, Trump'a, Başkan Trump'ın Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünü kolaylaştırma çabalarına yöneliktir. Diplomatik sonucu, Rusya'nın müzakere pozisyonunun sertleştirilmesi olacaktır" dedi. Peskov, Rus ordusunun nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini bildiğini belirterek, "Zelenskiy'nin kendisinin bunu inkar etmeye çalıştığını ve Kiev rejimiyle iş birliği yapan birçok Batı medya kuruluşunun da bunun yaşanmadığı yönünde bir söylem yaymaya başladığını görüyoruz. Bu tamamen akıl dışı bir girişim" ifadelerini kullandı. Peskov, son olaylar ışığında bu tür ayrıntıların kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı sırasında nerede olduğuna dair bilgi vermekten kaçındı. Rusya'nın insansız hava aracı saldırısına dair fiziksel kanıtı olup olmadığı sorulan Peskov, hava savunma sistemlerinin insansız hava araçlarını düşürdüğünü, ancak enkaz meselesinin Rusya Savunma Bakanlığının yetki alanına girdiğini kaydetti.

Ukrayna saldırı açıklamasını reddetmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
