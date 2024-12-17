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Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası

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Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çok çarpıcı bir iddia geldi. Zelenskiy, Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin varlığını gizlemeye çalıştığını ve ölen askerlerin yüzlerinin yakıldığını öne sürdü. Ukrayna lideri, iddiasına ilişkin video da paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştığını belirterek ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını öne sürdü.

"KUZEY KORELİ ASKERLERİN YÜZLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephedeki Kuzey Koreli askerlerin videosunu paylaştı. Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, " Rusya, Kuzey Kore birliklerini Ukrayna mevzilerine saldırmaları için göndermekle kalmıyor, aynı zamanda bu insanların kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştılar. Eğitim sırasında yüzlerinin gösterilmesi yasaklandı. Ruslar, onların varlığına ilişkin her türlü video kanıtını silmeye çalıştı. Şimdi de savaşçılarımızla ilk çatışmaların ardından Ruslar, öldürülen Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini kelimenin tam anlamıyla yakmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ DEĞERLERE KARŞI SAYGISIZLIK"

Zelenskiy, "Bu, şu anda Rusya'da yaygın olan saygısızlığın bir göstergesidir ve insani değerlere karşı bir saygısızlıktır. Kuzey Kore askerlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına savaşarak ölmeleri için hiçbir sebebi yok. Öldükten sonra bile Rusya'da onlar için sadece aşağılanma var. Bu deliliğe son verilmeli" dedi. Zelenskiy, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Müslüman mazlumun yanındadır burada mazlum olan Ukrayna'dır inş özgürlük savaşlarını kazanırlar.. Dünya hiçbir devletin tek başına insafına bırakılmamalı güç dengesi desteklenmelidir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
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