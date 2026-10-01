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Rusya, Macar diplomatik personelinden 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi

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Rusya, Macaristan'ın 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemesine karşılık, Macaristan'ın diplomatik misyonlarındaki bir grup personelin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı Macaristan'ın maslahatgüzarına bildirerek protesto etti.

Rusya, Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını ülkeden çıkarma kararına karşılık olarak, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan'daki başkonsolosluklarında görev yapan bir grup personelin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Macaristan, 8 Eylül'de Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemişti. Bu kararın ardından Rusya da karşılık vermek üzere harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Rusya'daki Maslahatgüzarı Gabor Gergich'in bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Macar diplomata, Moskova'daki Macaristan Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan'daki Macaristan Başkonsolosluklarında görev yapan bir grup personelin iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği bildirildi" denildi.

Açıklamada, Macar makamlarının Rus diplomatik personele yönelik eylemi "temelsiz ve açıkça dostane olmayan" bir girişim olarak nitelendirildi ve diplomatik misyon başkanına güçlü bir protesto iletildiği aktarıldı.

Macar bakan açıklamıştı

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemişti. Oran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talimatım doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili yetkili, Salı günü Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ne, Rus misyonunda görev yapan 10 kişinin Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Macaristan tarafı söz konusu kişilerden ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu karar, Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumaktadır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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