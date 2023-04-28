Rusya: 'Kırgızistan ve Tacikistan askeri üslerimizde savaşa hazırlık seviyesini arttırdık'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Asya'daki askeri varlığını güçlendirme çabalarına karşı Rusya'nın Kırgızistan ve Tacikistan'daki askeri üslerinin savaşa hazırlık seviyesini arttırdığını söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları toplantısına konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ABD ve batılı ülkeleri hedef aldı. Batılı ülkelerin çok kutuplu dünya düzeninden rahatsız olduğunu dile getiren Şoygu, "Çok kutuplu dünya düzenine geçişte dinamik ve geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor. Batı buna açıkça karşı çıkıyor. Bağımsız devletlerin üstüne benzeri görülmemiş baskılar kuruluyor. Şantajlar ve darbeler ile dezenformasyon savaşı yürütülüyor" dedi.

"ABD'ye karşı hazırlıklıyız"

Afganistan ve Orta Asya'daki sorunlara ilişkin konuşan Şoygu, "NATO ülkeleri, Afganistan topraklarındaki 20 yıllık varlıklarının ardından hızla geri çekildi. Çatışmaların ardından Afganistan'ın yeniden inşası için ortaya çıkan maliyet onlar tarafından karşılanmalı. ABD ve müttefikleri terörle mücadeleye destek bahanesiyle Orta Asya'daki askeri varlıklarını yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Böyle girişimler ittifakımıza karşı doğrudan bir tehdit. Biz Kırgızistan ve Tacikistan'daki askeri üslerimizde aldığımız önlemlerin yanı sıra diğer müdahale güçlerimizin de savaşa hazırlık seviyesini arttırıyoruz" diye konuştu.

"Batı, Rusya ile yüzleşmek için hazırlıklarını önceden yaptı"

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şoygu, "Bugün ABD ve diğer müttefikler, Rusya ve Çin gibi ülkelerde askeri çatışmayı kışkırtmak için stratejik planlar geliştiriyor" dedi. Batı'nın gerçek niyetinin Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulamayı reddetmesi olduğunun altın çizen Şoygu, Donbass'ta yaşayanlara yönelik tehditler üzerine özel askeri operasyonların yapmaya karar verdiklerini söyledi. Ülkesine yönelik yaptırımları eleştiren Şoygu, NATO ülkelerinin güçlerini birleştirerek Rusya'ya karşı kullandığını aktardı.

"Asya-Pasifik'te Çin'i çevrelemek için bir cephe oluşturuluyor"

Konuşmasında Asya-Pasifik'te, Tayvan krizi ile başlayan gerilimden bahseden Şoygu, "Asya-Pasifik'te çok kutuplu dünya düzenine en çok karşı çıkanlar yine Washington ve müttefikleri oldu. Çok kutupluluğa karşı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ve AUKUS gibi askeri politik bloklar oluşturuyorlar. NATO ile birleşip Çin'i çevrelemek için bir cephe oluşturuyorlar" dedi

Tayvan sorununun kasıtlı olarak körüklendiğini ifade eden Şoygu, Güney Çin ve Doğu Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıklarının şiddetlendiğini, Asya-Pasifik'te istikrarın sürmesinin ana unsurlardan birinin bölgede blok oluşumlarından vazgeçmek olduğunu söyledi. - YENİ DELHİ