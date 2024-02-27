Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, ortaklarına eşitlik temelinde ilişkiler sunuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelerin aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Rusofil Hareketi'nin ikinci kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Batı'nın aksine dünya genelindeki ortaklarıyla eşitliğe dayalı ilişkiler kurduğunu ifade eden Lavrov, Rusya'nın küresel çaptaki bölgesel entegrasyon birlikleriyle yakın ilişkiler geliştirdiğini söyledi. Lavrov, "Batı'nın kontrol ettiği uluslararası kalkınma yapıları aracılığıyla uygulamaya çalıştığı politikaya yapıcı bir alternatif olarak bu ilişkileri eşit ve karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Moskova'nın müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni kurmak için çalışmayı sürdüreceğini belirten Lavrov, dünyadaki kültürel çeşitliliği dikkate alarak yalnızca seçkin sınıfın değil tüm insanlığın refahını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. - MOSKOVA