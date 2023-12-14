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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor. Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşebilirim" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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