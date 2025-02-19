TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

7 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayan Putin, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD-Rus heyetinin barış görüşmelerinin ardından ilk kez konuştu.

BARIŞIN ŞARTINI ABD'YE BAĞLADI

Rus lider, Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayarak, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Görüşmelerde dostane bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi.

"TRUMP İLE MEMNUNİYETLE GÖRÜŞÜRÜM"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna da değinen Putin, 'Memnuniyetle görüşürüm fakat bunun için belirli hazırlıkların yapılması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşmeler sonrasında ilk kez konuştu

'UKRAYNA DA MASADA OLACAK'

Rusya'nın müzakereler için masaya dönmeye hazır olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın da masada olacağını dile getirdi. Rusya lideri, 'Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadı' dedi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri toplamda 4,5 saatlik bir toplantıda ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı görüşmüştü. Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer almıştı.

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Trump'ın ısrarlarına dayanamayan Kanada, Avrupa'ya sığındı
img

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
img

7 ilde okullar tatil edildi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

babalar anlaştı ise Ukrayna kim Avrupa kim.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.